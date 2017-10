Secret Story 11 : Les (nombreux) points communs de Leila Ben Khalifa et Julien

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Julien rejoint la Secret Team aux côtés de Christophe Beaugrand et Leila Ben Khalifa, elle-aussi gagnante de Secret Story saison 8 ! Et c'est loin d'être la seule similitude que les deux anciens pensionnaires partagent.

Elle a gagné Secret Story 8. Il a remporté la dernière édition du jeu phare de NT1. Leila et Julien sont officiellement membre du Debrief de Secret Story 11. Cette année encore, l'équipe de Christophe Beaugrand se réunit après chaque émission quotidienne de Secret Story pour faire le point sur ce qu'il se passe dans la Maison des Secrets. Et cette année, c'est DJ Caesar alias Julien qui a rejoint l'équipe. Vous ne le savez peut-être pas, mais Leïla Ben Khalifa et "Juju" partagent de nombreux points communs, tant au niveau de leur aventure que sur le plan personnel...

Leïla et Julien, deux gagnants au cœur d'artichaut

En saison 8, Leila Ben Khalifa se décrit comme une jeune femme attirée par les belles choses et facile à vivre. Dans le jeu, ses traits de caractère ressortent et la jeune femme parvient à mener sa barque jusqu'au bout, sans l'aide de personne. Drôle, attachante, et en couple, la belle tunisienne prouve que les brunes ne comptent pas pour des prunes. Julien, quant à lui, est rentré en couple dans Secret Story avec la jolie Sophia mais leur relation n'a pas duré.

Leïla et Julien, deux stratèges

Dans la Maison des Secrets, mieux vaut être suffisamment stratège pour mieux arriver à son objectif. Et ça, Leïla et Julien l'ont bien compris. En intégrant le jeu, les deux candidats ont avancé leurs pions dans le jeu, sans oublier ce pourquoi ils sont venus : gagner. Ils ont usé de stratégies tout en restant fair-play, ce qui a fait qu'ils ont été aimés à la fois par les candidats mais aussi et surtout par le public qui les a élus grands gagnants. Julien était le bon copain de l'aventure, et Leila aussi.

Leïla et Julien, deux mélomanes

Vous ne le savez peut-être pas, mais Leila et Julien sont passionnés de musique. Julien est DJ depuis plusieurs années. A Cannes, le beau gosse se fait communément appeler DJ Caesar. D'ailleurs, il possède une page Soundcloud sur laquelle il partage ses derniers mix. Dans la Maison des Secrets, le jeune homme a, à plusieurs reprises, montré l'étendue de ses talents de DJ aux Habitants. Leila aussi est une fana de musique. Régulièrement invitée sur le plateau de Vendredi Tout est Permis, animée par Arthur, l'italo-tunisienne montre ses talents de danseuse et chanteuse, ce qui n'est pas pour déplaire aux téléspectateurs. L'année dernière dans le 5 à 7 avec Arthur, elle a poussé la chansonnette en solo en reprenant Killing Me Softly avant d'accompagner Julian Perretta à la guitare, c'est pour vous dire...

Leïla et Julien, roi et reine des réseaux sociaux

Après leur victoire dans Secret Story, la côte de Leila et Julien n'a eu de cesse de grimper. Les réseaux sociaux ? Leur terrain de jeu. Avec près de 366 000 abonnés sur Instagram pour la jolie brune et 158 000 abonnés pour le DJ, les deux Habitants sont devenus de vraies stars une fois dehors. Adulés, plébiscités, leurs photos sont plus que commentées et likées. Nulle doute que les deux chroniqueurs multiplient les selfies sur le plateau du Debrief. A vos marques, prêts, likez !

