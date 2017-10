Secret Story 11 - Nominé à vie, Noré accuse Charlène

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Coup de théâtre dans la Maison des Secrets ! Charlène et Noré sont désormais nominés à vie car ils ont détaché leur lien. Et si c'est Noré qui est à l'origine du geste fatal, il semblerait que Charlène ne soit pas innocente dans cette histoire. La candidate a fait une grosse erreur qui a poussé Noré à se libérer.

« Sas » leur apprendra ! Lundi, la Voix a annoncé à Charlène et Noré que le lien qui les unit depuis le début de la semaine des binômes allait être raccourci. Une nouvelle qui n'a pas vraiment ravi Noré, de plus en plus saoulé d'être attaché à quelqu'un. Mais la Voix a prévenu les deux candidats : s'ils se détachaient, ils écoperaient d'une nomination à vie. Le Marseillais a donc fait contre mauvaise fortune bon coeur. Il a continué à attendre patiemment à côté de Charlène pendant qu'elle se maquillait, l'a écoutée se plaindre de Benoît et l'a consolée lorsqu'elle s'est effondrée à cause du comportement de son petit ami. Noré supportait de moins en moins d'être attaché à Charlène mais il a pris sur lui. Jusqu'au geste fatal ! A bout, Noré s'est finalement détaché, scellant son sort et celui de Charlène. La sanction est alors tombée : les deux membres du binôme ont écopé d'une nomination à vie.



En se détachant, Noré a donc entraîné Charlène dans sa chute. La jeune femme a en effet hérité d'un abonnement au Sas à cause de lui. Sauf que la jolie blonde n'est peut-être pas si innocente dans cette histoire. Alors que Benoît veut comprendre ce qui s'est passé entre le binôme pour en arriver là, Kamila et Noré lui expliquent que si ce dernier a pété les plombs, c'est parce que Charlène a été trop loin. La candidate a en effet critiqué le Marseillais sur son physique et ses petites piques auraient tout déclenché. En fait, tout a commencé comme avec une plaisanterie mais les choses ont vite dérapé. Alors que Noré taquinait Charlène sur le fait qu'elle passe son temps à se maquiller et à se coiffer, la jeune femme s'est emportée, lui disant qu'il était trop gros et touchant Noré là où ça fait mal.



Charlène a-t-elle intentionnellement critiqué Noré ou n'a-t-elle pas juste été maladroite, ne se rendant pas compte du mal qu'elle lui faisait ?