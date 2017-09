Secret Story 11 : Les nominés de la semaine sont…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, ce sont les garçons qui sont en danger. En effet, comme l'a annoncé la Voix, c'est au tour des filles de désigner les deux garçons qu'elles veulent voir dans le Sas jeudi soir lors de l'Hebdo. Qui de Noré, Benoît, Bryan, Jordan, Alain ou Makao risque de quitter l'aventure dans quelques jours ?



Invitées par la Voix à passer au Confessionnal, les cinq filles de la Maison ont fait leur choix. Et finalement, ce sont Alain, nominé pour la deuxième fois, et Makao qui se retrouvent en danger cette semaine. Un résultat peu surprenant à la vue des alliances nouées par la chambre du bas. En effet, Kamila, Charlène et Barbara ont su unir leurs forces pour protéger les garçons qu'elles appréciaient le plus. Makao et Alain font donc les frais de ce pacte.



Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidate préférée. Pour cela, rien de plus simple : envoyez 1 pour ALAIN ou 2 pour MAKAO par SMS au 72 500 (0,99 € + PRIX SMS) ou en cliquant ICI (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur).



Qui de Makao ou d'Alain quittera l'aventure après quatre semaines de compétition acharnée ? Alain devra-t-il faire ses adieux à Tanya ou alors à sa fausse ex Laura ? Makao retrouvera-t-il son ami Charles avec qui il a beaucoup sympathisé dans la Maison des Secrets ?Pour le savoir, rendez-vous jeudi 28 septembre à partir de 21h sur NT1 pour la quatrième Hebdo de Secret Story 11.