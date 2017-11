Secret Story 11 : Découvrez les deux filles nominées de la semaine !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, la Maison des Secrets a vibré au rythme des épreuves. La guerre des clans a fait rage : les Eagles (Noré, Kamila, Charlène et Benoît) et les Tigers (Barbara, Laura, Shirley et Alain) se sont donc affrontés. Ils se sont opposés au cours de différents jeux imaginés par La Voix. À la clé, un indice et la possibilité de nominer l'un des Habitants du clan adverse. Et il faut bien avouer une chose, le clan de la chambre du bas, s'il compte tout de même une défaite à son actif, a brillé par sa détermination.

En effet, les Eagles ont battu les Tigers à plusieurs reprises. Et lors de la dernière activité, les poutres infernales, où le calcul mental était de mise, ils ont fait l'exploit d'entériner les nominations de la semaine, Shirley et Barbara étant déjà nominées suite aux différents échecs du clan de la chambre du haut, se voit donc réellement en danger. Les deux candidates sont déçues, elles savent pertinemment que l'une d'entre elles devra quitter la Maison des Secrets au terme de l'Hebdo qui aura lieu demain sur NT1. À l'issue de celle-ci, les Tigers seront en infériorité numérique. Mais qui de Barbara ou de Shirley sera contrainte de dire adieu à ses camarades ?

