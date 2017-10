Secret Story 11 : Non, Jordan n'en veut pas du tout à Barbara

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Jordan n'a jamais caché son attirance pour Barbara. La Voix, joueuse, a proposé à cette dernière de faire croire au Ch'ti qu'elle avait finalement développé des sentiments amoureux pour lui. Si elle y parvenait, elle lui offrait une immunité. La belle blonde a accepté dans un premier temps. Et, n'a pas perdu de temps non plus. Une mission qui est allé trop vite et trop loin car Jordan a de réels sentiments pour Barbara. De son côté, ce n'est qu'amical. La maison des secrets a bien compris que le jeune homme risquait de se brûler les ailes en se laissant aller ainsi dans les bras de Barbara, et ils sont nombreux les candidats à estimer que la belle se sert de Jordan. Notamment Noré et Bryan, qui n'ont pas mâché leur mot.

Par peur de perdre son ami et de le blesser, Barbara a décidé d'arrêter sa mission avant de commettre l'irréparable et de briser le cœur de Jordan. Elle lui a aussi tout révéler. Le jeune homme, qui est tombé dans le panneau, est dévasté, bien sûr. Mais il jure à Barbara qu'il ne lui en veut pas du tout. "Pourquoi je t'en voudrais", lui demande, calmement Jordan, touché cependant dans son orgueil et triste de n'être rien de plus qu'un ami pour Barbara. Cette dernière tente de le réconforter en le prenant tendrement dans ses bras.