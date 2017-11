Secret Story 11 : Noré a buzzé le secret d’un Habitant ! Découvrez de qui il s’agit

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Après sa femme Kamila, c'est Noré qui a buzzé un secret ! Après avoir cuisiné Shirley dans le jardin, Le Marseillais a bataillé pour obtenir un indice supplémentaire sur le secret de la jeune femme puisque ce dernier était attribué au vainqueur d’une des missions collectives les plus compliquées de la saison. Et pour cause, les Habitants ont dû déguster des petits plats concoctés par la Voix. Qu’on se le dise, le Restaurant du Campus des Secrets est un peu particulier !

Au menu : des crackers salés, des œufs de cent ans avec un verre de lait caillé et du hareng fermenté. Le but ? Engloutir le tout le plus vite possible. Chaque étudiant qui n’arrivait pas à terminer son assiette, entraînait le candidat de son choix dans sa chute tandis que les plus gourmands étaient qualifiés pour le tour suivant. Le défi s’est relevé assez compliqué à digérer pour Barbara qui a été prise de haut-le-cœur mais aussi pour Marie et Charlène qui étaient tout simplement dégoûtées face aux mets qui étaient devant elle.

Noré et Alain ont eu le cœur bien accroché ! Ils ont tous les deux raflé l’indice sur Shirley : un canard en plastique comme on en voit sur un stand de pêche aux canards. Pour le mari de Kamila, cela ne fait plus de tout : Shirley a été victime d’un grave accident lors d’une fête foraine. Ni une ni deux, direct le Confessionnal pour aller buzzer. Sans le savoir, il a trouvé l’intitulé exact du secret de la jolie blonde. Va-t-il confirmer son buzz ? Il faudra encore patienter un peu pour le savoir.

