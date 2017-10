Secret Story 11 : Noré assume-t-il son clash avec Alain ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Dimanche, un clash retentissant a éclaté entre Noré et Alain. En cause ? Un indice que le Marseillais a subtilisé à Barbara. Deux jours plus tard, Noré regrette-t-il son comportement odieux ? Il en dit plus lors de la Soirée Confidences.

Cela n'a échappé à personne : dimanche matin, Noré et Alain ont eu une vive altercation peu de temps après que Barbara a subtilisé un indice sur le secret de Laura. Indice qui, à la base, devait revenir à Alain - il l'a en effet remporté lors de l'Hebdo de la Confiance quand il a été confronté à Laura dans la Salle de l'Infini. En ce dernier jour de semaine, Alain était donc plus qu'heureux d'entendre les cloches tinter, il savait alors qu'il allait recevoir le fameux indice. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu...

Se précipitant vers le salon, Alain a tout bonnement raté le coche pour la simple et bonne raison que la petite main de La Voix est apparue à l'étage, juste au-dessus de son lit. Présente dans la chambre du haut, Barbara dérobe l'indice, avant d'être rejointe par les autres Habitants qui lui saute dessus. Jordan s'empare du magot et le confie ensuite à Noré qui, lui, le cache rapidement dans la salle de bains. Mais face à la demande insistante - et respectueuse néanmoins - du bel hidalgo, Noré perd son sang-froid, ne contrôle plus ses gestes et s'emporte contre la porte battante du fumoir. La Voix a donc sévi, Noré risque depuis d'être nominé aux côtés de Benjamin et Jordan.

Avant de connaître l'issue de cet égarement inacceptable, la Soirée Confidences a lieu ; l'occasion pour Noré de revenir sur son comportement, il s'en excuse à demi-mot, mais avoue tout de même être aussi vrai - et impulsif donc ! - qu'à l'extérieur de la Maison des Secrets. Pas sûr que cela fasse augmenter sa cote de popularité…

