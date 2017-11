Secret Story 11 : Noré et Benoît règlent leurs comptes

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'ils étaient soudés depuis le début de l'aventure, Noré, Kamila , Charlène et Benoît ne s'entendent plus. Les deux couples sont au bord de la crise.

La semaine dernière, Charlène et Benoit ont eu une mission secrète exceptionnelle donnée par La Voix : Dès qu'un signal sonore s'est fait entendre dans le campus des secrets, le couple a du s'embrasser pendant 10 secondes sur des croix, disposées dans des endroits stratégiques et à la vue des habitants... S'ils échouaient, un indice capital sur leur secret serait dévoilé. La mission ne s’est pas très bien déroulée. Au confessionnal, le marseillais s'est lâché : "Charlène, c'est une truffe, Benoit il fait n'importe quoi !" Noré était clairement au bout du rouleau. Il faut dire que depuis 7 jours, le couple marié s'est donné à fond pour protéger au maximum Charlène et Benoit. Depuis, leur relation s'est vraiment dégradée et ce n'est pas prêt de s'arranger.

Pendant le prime de mercredi, Charlène a découvert des images de Noré et Kamila en train de la critiquer. De leurs côtés, les amoureux ont vu Charlène et Benoît essayant de quitter le clan. Depuis, les tensions se sont multipliés pour les deux couples. Si Charlène et Kamila ne se parlent plus, Noré et Benoît ont décidé de s’expliquer : "Charlène, elle a fait son propre jeu. Il ne faut pas que tu t’en prennes à nous", a lâché Noré. Et d’ajouter : "Tout ce qu’on avait on l’a partagé avec toi mais tu as voulu faire cavalier seul". Les deux candidats parviendront-ils à arranger les choses ? Affaire à suivre.