Secret Story 11 : Noré sous le choc après le sacrifice de sa femme Kamila, nominée à vie

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Kamila ferait tout pour sauver son Noré et elle vient de le prouver devant la France entière. Hier soir durant le prime, lui et Charlène se sont vus sanctionnés par la Voix pour ne pas avoir respecté les règles durant la semaine des binômes. Résultat, les deux acolytes étaient nominés à vie. Sans hésiter, la jolie brune s'est jetée sur la possibilité de prendre la place de son ami et de son amoureux afin de les protéger. Dorénavant nominée jusqu'à la fin de l'aventure, elle espère que le public la sauvera une fois dans le Sas. Sûre de sa décision, la belle a presque hâte de se frotter à la décision des téléspectateurs et de découvrir sa cote de popularité. Noré quant à lui, n'est pas du tout du même avis...

"A quoi tu joues ? "lui a t-il demandé, complètement sous le choc après la révélation. Furieux contre sa femme, le Marseillais aurait évidemment préféré que celle-ci ne prenne pas sa place, même s'il est content que Charlène ne soit plus punie par sa faute. "Je suis assez grande, je sais ce que je fais" se défend Kamila, fière d'avoir pu sauver les deux personnes qu'elle préfère dans la Maison.



Une séquence à voir ou à revoir ci-dessus.