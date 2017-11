Secret Story 11 : Noré clash violemment Barbara

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Cachée dans la Tour de Contrôle depuis le prime time et le stratagème imaginée par La Voix, Barbara a fait son grand retour au sein du Campus hier soir. Après le plaisir d'avoir retrouvé ses amis Laura et Alain, Barbara rejoint les autres habitants, tous sourire… enfin presque. De retour depuis quelques minutes seulement dans la Maison des Secrets et la jeune femme est déjà au cœur des discussions. Surtout du côté des membres du clan des Eagles pour qui c'est plutôt la soupe à la grimace...

Noré est le plus virulent de tous et n'hésite pas à attaquer férocement Barbara : "Que ce soit elle (Barbara) ou l'autre (Shirley) qui soit rentrée, je m'en fous complet ! Que ce soit Barbara ou Laura, j'irai pas faire d'efforts avec eux, elles sont inintéressantes. Alors quand elle rentre et qu'elle propose un café, j'ai envie de dire ton café mets le toi où je pense". Étonnés par ces propos, Vivian se risque à demander à Noré s'il ne serait pas un peu mauvais perdant... Le Marseillais nie farouchement évidemment et poursuit son discours très critique sur sa camarade. Décidément, la tornade Barbara n'a pas fini de faire tourner les têtes.

