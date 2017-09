Secret Story 11 : Noré prêt à quitter la Maison des secrets ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, s'il y a bien une histoire d'amour qui a toujours été au beau fixe, c'est bien celle de Kamila et Noré. Pourtant, leur secret "Nous sommes mariés" est sûrement l'un des plus difficiles à garder. Et afin de la protéger c'est séparé que le couple a fait son entrée dans le Maison. Mais quoi de plus difficile quand on s'aime comme eux, de ne pas le crier à tous les vents. Alors après trois semaines passées dans l'aventure sans vivre leur amour librement, la tension monte au sein du couple...

Si Noré est en manque de "gâté", Kamila est là pour le remettre dans le droit chemin, ce que le Marseillais ne comprend pas. Vexé que sa femme lui mette des "râteaux" pour le bien de leur secret, ce dernier s'emporte et se montre menaçant. Pire encore, il menace de quitter l'aventure sur le champ... sous les yeux médusés de Charlène qui assiste à la scène. Visiblement décontenancée, la jeune femme ne comprend pas bien ce qu'il se passe sous ses yeux. Énervé, Noré se réfugie dans la salle de bains où il discute avec la petite-amie de Benoît. Compréhensive, elle essaye de trouver les mots justes pour faire comprendre au Marseillais qu'il doit faire attention à ses agissements. Il faut dire qu'elle aussi a vécu la même situation avec Benoît il y a quelques jours...

Toutes ces disputes pourraient conduire les autres Habitants sur la piste de leur secret commun... Benoît décide donc de convier Kamila afin de la mettre en garde et élaborer une nouvelle stratégie. "Julie est à l'affût, elle écoute aux portes, il faut faire attention", glisse-t-il. La jolie brune décide donc de passer à l'offensive. Elle compte bien prouver qu'elle est en couple avec Benoît pour brouiller les pistes. "On a eu notre période dispute, maintenant, on fait comme si tout allait bien et j'accepte de repartir à zéro", envoie-t-elle à Benoît. Ce dernier décide donc parler de ses plans à Noré qui a du mal à se faire à l'idée que Kamila se rapproche pour de faux avec le blondinet. Mais c'est le jeu... Pourvue que la supercherie fonctionne !