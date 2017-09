Secret Story 11 : Noré dérape, Charlène aussi, Kamila et Benoît s'énervent… Le résumé du mercredi 20 septembre

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Le mercredi serait-il synonyme de jalousie ? Peut-être… Car quand Noré et Charlène jouent avec le feu, Kamila et Benoît ne sont jamais très loin. Et lorsqu'ils ne sont pas contents, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Attention !

Quand Noré croque la pomme… interdite



Lors de la Soirée Blanche, le temps d'une danse, Noré et Laura se sont dangereusement rapprochés et ce, sous le regard courroux de Kamila, qui n'a que très peu apprécié le spectacle. Selon elle, Noré serait allé trop loin en croquant la pomme que Laura avait en bouche. Aurait-il succombé à la tentation ? Certainement...



Quand Charlène s'embrase



Les rôles s'inversent ! Charlène aurait outrepassé la ligne jaune au cours de la Soirée Blanche – décidément, cette soirée n'aura apporté que des désagréments. Au rythme des sonorités, avec Alain comme partenaire, elle s'est tout simplement déchaînée sur le parquet. Un comportement que Benoît n'accepte absolument pas. La voir se trémousser de la sorte aura été un supplice pour le jeune homme.



Quand Benoît et Kamila jouent les jaloux



Ils n'en démordent pas ! Pour Kamila et Benoît, Noré et Charlène ont dépassé les limites. Mais ce n'est pas une raison pour mettre leur secret en péril. En effet, tous deux préfèrent fulminer à l'abri des regards indiscrets. Une fois leur sac vidé, ils reviennent sur ce que Noré leur a annoncé plus tôt dans la journée : Laura désirerait jouer au couple avec lui pour éloigner les Habitants de leur secret respectif. C'en est trop pour Kamila, qui voit ce stratagème comme une entourloupe. Laura se jouerait-elle des couples ? Mystère et boule de gomme !

