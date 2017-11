Secret Story 11 : Noré fait une incroyable découverte à propos d'Alain

Par SB | Ecrit pour TF1 |

L’accent chantant d’Alain ne semble n’avoir jamais sauté aux oreilles de Noré… jusqu’à la soirée mexicaine. Le Marseillais a une révélation, alors que le chéri de Laura chante en espagnol. Cet accent, il ne peut pas être français… Eureka, il a trouvé, bien sûr, Alain est Espagnol. Après avoir fait sa déduction, Noré convoque immédiatement sa femme Kamila pour un brainstorming au sujet du secret du bel hidalgo. Noré, qui n’y croit pas, répète « il est espagnol ». Quant à Kamila, qui a découvert la moitié du secret d’Alain, pense que la bonne partie du secret est celle qui a un rapport à la notoriété internationale du bel hidalgo.

Elle pense qu’en réalité, Alain est une star de la corrida, rapport aux lignes de son nez cassé, à ses dents refaites et aux cicatrices qui ornent son front. Kamila et Noré ont le cerveau en ébullition et la jeune femme pousse son mari à aller buzzer alors que Noré souhaite attendre de récolter d’autres indices avant de pouvoir réellement passer à l’action. Le couple de Marseillais, déprimés depuis le départ de Jordan jeudi soir, semble avoir repris des couleurs. Les deux sont désormais de retour dans la chasse aux secrets, déterminés à faire tomber celui d’Alain. Regardez :