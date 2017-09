Secret Story 11 : Noré inquiet pour sa relation avec Kamila

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

S'ils ne peuvent s'afficher ensemble dans la Maison des Secrets, Kamila et Noré ont toujours trouvé des moyens de se retrouver pour un câlin caché. Sauf que Kamila est de plus en plus réticente. Ne prennent-ils pas trop de risques ? C'est ce que Benoît tente de faire comprendre à Noré.

Les candidats de Secret Story ont accepté le défi de protéger leur secret à tout prix. Mais cette mission est plus facile pour certains. Entré dans la Maison des Secrets avec sa femme Kamila, Noré doit garder ses distances avec elle afin de ne pas mettre en danger leur secret « Nous sommes mariés ». Mais le Marseillais au tempérament fougueux a bien du mal à gérer la séparation. Si ça ne tenait qu'à lui, il passerait tout son temps avec la belle brune. Kamila et Noré réussissent toutefois à tromper la vigilance de leurs camarades pour s'offrir des tête-à-tête romantiques. Câlins dans le cellier, petits bisous de bonne nuit chaque soir dans la salle de bains : les deux amoureux se donnent régulièrement rendez-vous. Sauf que justement, Kamila est de moins en moins au rendez-vous et Noré commence à se poser des questions.



Noré est miné. Lui qui aimerait tant serrer Kamila dans ses bras se sent délaissé par sa femme. La Marseillaise est en effet de plus en plus réticente à le rejoindre pour de petits moments de tendresse cachés. Toujours là pour épauler le couple depuis le début de Secret Story 11, Benoît joue une nouvelle fois les messagers pour rassurer Noré. Il lui explique que si ça ne tenait qu'à Kamila, elle lui ferait des câlins tout le temps. Mais la jeune femme a peur d'être démasquée. Ne prennent-ils pas trop de risques en se retrouvant ainsi régulièrement ? Il suffit que quelqu'un arrive à l'improviste et leur secret serait grillé. Kamila sait qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et préfère donc être prudente. La question finalement est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Pour Noré, la réponse est oui. Les baisers de sa femme valent bien une petite prise de risque. Pour Kamila, il semblerait en revanche que ce soit une autre histoire...