Secret Story 11 : Noré et Jordan organisent une manifestation dans la Maison des Secrets !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour soutenir leurs camarades Barbara et Benoît, qui sont de nouveau attachés pendant deux jours, Noré et Jordan sont prêts à tout ! Les deux candidats ont mêmes organisés une manifestation dans le salon du Campus des Secrets pour leur témoigner leur solidarité.

Noré et Jordan soutiennent Barbara et Benoît coûte que coûte. Et pour cause, le duo a bien besoin de soutien. Lors du prime jeudi dernier, Charlène a accepté que Benoît et Barbara soient de nouveau attachés l’un à l’autre pendant 48 heures. Ils ont donc passé tout le week-end reliés par une corde, alors que leurs camarades étaient libres comme l’air. Une situation assez dure à vivre pour Barbara, qui a vécu une semaine compliquée. Entre les remontrances de Tanya pendant le prime, son clash avec Cassandre et sa cagnotte qui a été vidée par la nouvelle arrivante, la jeune femme a connu des jours meilleurs.

Cependant, Barbara et Benoît n’ont pas le choix. Ils doivent mener à bien leur dernière mission binômes en restant attachés. Si les deux étudiants se rapprochent dangereusement sous les yeux de Charlène – qui observe son petit-ami depuis la Tour de Contrôle – ils se seraient bien passés de ça. Heureusement, ils peuvent compter sur Noré et Jordan pour détendre l’atmosphère.

Les deux acolytes improvisent une manifestation dans le salon ! Et ils n’hésitent pas à se prendre réellement au jeu en créant un cri de guerre avant de s'attacher à leur tour en signe de soutien. "Solidarité, détachez-les !", scandent-ils en se masquant le visage ! Au moins, ils ont réussi à redonner le sourire à Barbara.

