Secret Story 11 : Noré et Kamila, leur amour caché 5 semaines !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

L'aventure Secret Story est loin d'être un long fleuve tranquille... et encore moins pour les couples. Depuis cinq semaines maintenant, Noré et Kamila sont entrés dans le Campus des Secrets. Ensemble, ils défendent le secret : "Nous sommes mariés". Un secret qui est de plus en plus difficile à cacher aux autres Habitants au fil des jours et surtout avec l'arrivée de nouveaux indices. Malgré tout, rien ne semble altérer l’amour qui lie les deux Marseillais. S’ils ne peuvent pas afficher leur relation au vu et au su de toute la Maison des Secrets, ils usent de stratagèmes délicieux pour pouvoir s’aimer en cachette.





Mais voilà, après un mois à se cacher des Habitants, Laura semble avoir enfin trouvé le secret du couple. Après la découverte d'un nouvel indice sur Noré, qu'elle traquait depuis plusieurs jours, la brune pulpeuse a décidé de se rendre au confessionnal pour buzzer le secret avec l'intitulé exacte. Si elle confirme son buzz, Laura deviendra la première candidate de Secret Story 11 à avoir trouvé un secret. Pour l'heure, les deux Marseillais sont tendus par cette révélation mais estiment également qu'il y a du bon : "Le côté positif c'est de retrouver mon mari et de montrer notre amour au grand jour." déclare Kamila.





Reste à savoir combien de temps pourront-ils profiter de leurs retrouvailles car Noré est en danger cette semaine face à Laura et Tanya. Quoi qu'il en soit, les deux tourtereaux auront déjà gagné la palme du couple le plus mignon de Secret Story !





