Secret Story 11 : la jolie déclaration d'amour de Noré à sa femme Kamila

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Lors du premier prime, en découvrant Noré et Kamila, qui aurait cru qu'il leur était possible d'être encore plus amoureux ? Après leur avoir fait un cadeau de taille, à savoir quelques minutes durant lesquelles les deux tourtereaux pouvaient laisser cours à leur amour sans se préoccuper du regard des autres Habitants de la Maison, la Voix a décidé de les mettre au défi : les deux Marseillais ne peuvent plus se parler pendant 48 h, à part par l'intermédiaire de leurs alliés dans l'aventure, Benoît et Charlène. Une situation dont ils n'ont pas l'habitude et qui rend Noré fou d'amour pour la femme avec laquelle il vit depuis maintenant 8 ans. Résultat ? In love de sa belle, il se lance dans une très jolie déclaration.





"Je t'aime plus qu'hier et moins que demain"

Grâce à Charlène, heureuse de pouvoir venir en aide à ses amis, Noré réussit tant bien que mal à faire passer un message à celle qui fait battre son cœur : " Cette mission est dure mais on va y arriver je t'aime plus qu'hier et moins que demain". A 29 ans, ce plombier au grand cœur est sûr d'une seule chose : Kamila est la femme de vie, et personne ne pourra l'empêcher de clamer son amour à sa bien-aimée, pas même Charlène qui écorche quelque peu sa déclaration en se trompant dans l'ordre des mots. En effet, troublée par tant de passion, la petite-amie de Benoît ne délivre pas le bon message : " Il t'aime plus que demain et encore moins qu'hier" explique-t-elle à Kamila. Une anecdote dont les trois acolytes se souviendront en riant quand tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir...