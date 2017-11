Secret Story 11 : Noré et Kamila pensent que Laura est l’ex d’un ancien Habitant, découvrez lequel !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Noré et Kamila sont de "super emboucaneurs" mais pour obtenir le titre de meilleurs enquêteurs de la semaine, il faudra se lever de bonne heure. Hier, Barbara a buzzé Laura suite à la découverte d’un nouvel indice sur la jolie brune. Elle pense que sa copine de l’aventure a perdu son ou sa meilleur(e) ami(e). Après avoir validé son buzz, elle a découvert qu’elle était… à côté de la plaque pour le plus grand bonheur de la petite-amie d’Alain.

Ce mardi 14 novembre, c’est Noré qui a pu découvrir deux indices sur le secret de Laura, en se rendant dans la salle des archives. En effet, Jordan avait laissé ce cadeau à son ami depuis le début de l’aventure après son élimination lors du prime de jeudi dernier. Et le hasard a bien fait les choses puisqu’il a désigné Laura. Après avoir longuement discuté avec Barbara (et avoir récupéré beaucoup d’informations sur le cheminement de pensée de la jeune femme et les précédents indices qu’elle avait reçus), il s’isole dans le cellier avec Kamila pour tenter de trouver le bon intitulé. Pour lui, hors de question de partager ses deux indices avec qui que ce soit, même pas avec Barbara.

Mais lorsque le couple se rend compte que Barbara et Laura écoutent à la porte, il se réfugie dans le jardin. Kamila a alors une révélation : Laura est l’ex de Benjamin ! Sûr de l’intuition de sa femme, le Marseillais part aussitôt buzzer. Alors, Noré ca-t-il confirmer son buzz et de nouveau enrichir la cagnotte de la Cannoise ? Affaire à suivre.

