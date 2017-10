Secret Story 11 : Noré et Kamila sur le point de trouver le secret de Laura ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Noré et Kamila sont sur la piste du secret de Laura. Malheureusement pour eux, les deux amoureux s'éloignent de plus en plus de la vérité...

Cette semaine, Noré et Kamilla sont très investis dans la mission donnée par la Voix lors du dernier prime. Ils ont pour but de semer la zizanie entre les candidats dans la Maison des secrets. Et pour le moment, ils réussissent à merveille leur mission. En effet, depuis quelques jours, les clashs entre les filles se multiplient dans le Campus des secrets.





Et si les marseillais sont aux anges, ils en oublient pas pour autant leur objectif dans le Campus : Trouver un secret ! nos deux petits diablotins sont très motivés à l’idée de découvrir le secret d’une candidate en particulier… Laura ! Alors que cette dernière a réussi à démasquer le secret de Noré et Kamila, les amoureux veulent se venger.





Les trois Anges Gardiens que sont Benjamin, Cassandre et Shirley l'ont dit aux deux marseillais : le secret de Laura devrait leur sauter aux yeux avec le nombre d'indices qu'ils ont récolté à ce sujet. Mais les deux tourtereaux sont toujours sur une mauvaise piste. Ils pensent notamment que la Laura pourrait être l’ex d’une grande star. D’ailleurs, Noré argumente en ce sens même si Jordan et Kamila sont sceptiques. Le pire dans cette histoire est qu’ils s'éloignent de plus en plus de la vérité...





Découvrez la séquence dans laquelle, Noré et Kamilla rendent Laura hystérique :