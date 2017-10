Secret Story 11 : Noré et Kamila racontent les dessous de leur aventure

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Noré et Kamila sont enfin libérés, délivrés ! Depuis que Laura a buzzé et validé leur secret , le couple peut enfin vivre son amour au grand jour, et ils s'en donne à cœur joie. Un bisou par ci, une accolade par là... Kamila et Noré semblent revivre le début de leur histoire d'amour tant ils sont fous de joie à l’idée de se retrouver enfin. Mais avant de profiter de tout cela, ils prennent tout de même le temps de raconter à leurs colocataires le supplice qu'a été pour eux d'essayer de protéger ce secret. En effet, se cacher pour recevoir une marque d'affection, ne pas pouvoir se parler ni dormir ensemble... autant de choses qui les empêchaient d'être heureux. !



Les coulisses de leur aventure

Devant des Habitants ébahis par leurs révélations, les deux amoureux racontent à quel point ils avaient le cœur qui battait fort lorsqu'ils étaient sur le point d'être découvert, et leurs stratégies pour pouvoir se voir le plus longtemps possible, à l'abri des regards. Attendris par leur amour qu'ils ne découvrent que maintenant, Jordan et Alain semblent vraiment heureux pour les deux tourtereaux. Une vidéo à revoir ci-dessus.