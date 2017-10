Secret Story 11 : Noré et Kamila révèlent leur secret et affichent leur amour au grand jour

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Noré et Kamila ont démonté le dicton "pour vivre heureux, vivons caché". Depuis cinq semaines, les deux Marseillais devaient cacher leur amour puisque leur secret était "nous sommes mariés". Ils ont dû faire en sorte de mentir à l'ensemble des habitants. Mais Laura avait senti quelque chose et depuis des semaines, elle enquête sur les deux amoureux.

Jusque-là, les deux Marseillais avaient réussi leur coup. Mais c'est une malheureuse gaffe de Kamila qui a tout fait capoter : en tendant le "harissa" à Noré qui mangeait ses frites, Barbara a elle aussi des soupçons. Elle décide donc de venir en aide à Laura et c'est ensemble qu'elles mènent l'enquête. Après de longues hésitations, Laura décide de buzzer Noré et Kamila.

C'est lors du prime de ce jeudi 5 octobre que les deux amoureux révèlent leur secret dans une mise en scène parfaitement romantique et adorable. "Depuis plus de huit ans un mois et dix-huit jours je vis une belle histoire d’amour avec l’homme de ma vie", déclare d'abord Kamila. Noré prend la suite de la manœuvre. "J’ai trouvé la plus belle femme que je puisse avoir. Ce mois a été galère, je me couchais j’étais frustré". Il remercie Laura de l'avoir libéré de ce boulet puis part chercher un bouquet de fleurs et les alliances. Il demande à sa femme s'il peut être à nouveau son mari et s'agenouille comme la coutume le veut quand on fait sa demande en mariage. Une chose est sûre, Noré et Kamila forment sans doute le couple le plus mignon de toute l'histoire de Secret Story.