Secret Story 11 : Du jamais vu ! Noré fait une demande inédite à la Voix

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Charlène et Benoît sont en mission rupture. Malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté, le couple de comédiens n’a pas du tout convaincu les Habitants. Résultat, Noré a fait une demande toute particulière à la Voix.

Charlène et Benoît ne savent pas jouer la comédie. Du moins, impossible pour eux d’être crédibles aux yeux des étudiants du Campus des Secrets pendant leur mission rupture. Et ce n’est pas faute d’avoir tout essayer. Le couple a tout mis en œuvre pour faire croire qu’ils étaient à deux doigts de se séparer. Fausse larmes de Charlène, coup de sang de Benoît, dispute à tous les étages, piques sur les tenues vestimentaires… Tout y est passé !

Résultat, leurs camarades n’en peuvent plus. Même leur propre camp leur tourne le dos. Les autres membres des Eagles – Noré et Kamila – sont particulièrement remontés contre leurs alliés. En plus d’être les maillons faibles de leur équipe, ils se demandent si leur alliance va tenir le coup à l’approche de la finale. Et ils ne comptent subir une minute de plus le mauvais jeu d’acteurs du duo.

Noré décide donc de prendre les choses en main. Il demande à parler à la Voix. Une fois arrivé dans le Confessionnal, il lit une lettre de revendication destinée à "Monsieur la Voix" et signée par tous les Habitants. Ces derniers demandent à ce que la mission de Benoît et Charlène soit annulée "pour le bien-être de [leur] mental". Mais ce n’est pas tout ! Ils menacent de "mettre en grève" si cette mission n’est pas abandonnée. La Voix va-t-elle répondre favorablement à cette requête inédite ? Réponse mercredi 15 novembre dans la Quotidienne !

