Secret Story 11 : Noré, Laura, Tanya... leur aventure mouvementée !

Cette semaine, trois candidats du Campus des Secrets sont nominés au lieu des deux traditionnels et ce soir l'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure. Souvenez-vous, lors de la terrible soirée des dilemmes, Noré a décidé de prendre la place de sa femme Kamila face à Laura, tandis que Tanya a préféré se mettre en danger plutôt que d'être au service de Barbara... Avant de découvrir dans le prime qui parmi ces trois fortes têtes de la Maison sera éliminé du jeu, voici le bilan de leur aventure !





Noré, un macho au cœur tendre

En couple depuis 8 ans avec Kamila, le Marseillais est également marié depuis 3 ans, et c'est d'ailleurs l'intitulé de leur secret. Sur le Campus, les deux amoureux ont dû cacher leur amour et simuler un coup de foudre entre Kamila et Benoît. Fou amoureux de sa belle, Noré est celui qui a eu le plus de mal à masquer ses sentiments durant l'aventure, ce qui ne l'a pas empêché de se montrer très stratégique. Et alors que Laura est sur le point de percer à jour leur secret et que Noré est en danger ce soir, l'envie de se retrouver avec Kamila est plus forte que tout. Une love story comme on les aime !





Tanya, la panthère prête à tout



Tanya s'est vite révélée être une grande joueuse au sein de la Maison des Secrets. Dès son entrée dans le jeu, la doyenne a eu pour mission de former un faux couple avec Alain. Après un début difficile, les deux Habitants ont finalement réussi à berner leurs camarades. La mission terminée, Tanya n'a pas dit son dernier mot. Face à un dilemme, elle accepte de dévoiler un indice sur son secret et avoir tous les Habitants à son service pendant 48h. Le caractère bien trempé, Tanya va même jusqu'à se nominer d'office pour ne pas rendre sa clochette. Pendant 3 jours, la doyenne du Campus des Secrets les a complètement rendus dingues. Alors reviendra-t-elle du sas victorieuse ?





Laura, la grande enquêtrice

Laura est rentrée dans le jeu avec sa meilleure amie Marie, qui s'est "sacrifiée" pour qu'elle puisse intégrer le Campus des Secrets. Après un début d'aventure plutôt discret, la brune pulpeuse a révélé sa personnalité volcanique notamment à travers ses nombreux clashs avec Barbara et plus tard Kamila. Malgré tout, on retiendra de Laura ses talents d'enquêtrice. En effet, elle risque bien d'être la première candidate à découvrir un secret : celui de Noré et Kamila. Après avoir récolté plusieurs indices sur son collègue Marseillais, Laura a enfin buzzé l'intitulé exacte, à savoir que Noré et Kamila sont mariés.

Alors qui de Tanya, Laura et Noré quittera l'aventure Secret Story 11 ? Réponse ce soir à partir de 21h sur NT1.





