Secret Story 11 : Noré met en garde Jordan contre Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Jordan est tombé sous le charme de la jolie Barbara et fait tout pour lui plaire. Pas de chance pour le Nordiste, celle-ci est déjà intéressée par quelqu'un d'autre, un bellâtre qui répond au doux nom d'Alain... Et la belle ne veut pas entendre parler d'une relation avec celui qu'elle considère comme son ami. Pourtant, depuis le prime, Barbara se rapproche de plus en plus de Jordan, à son plus grand plaisir. Mais ce que ce dernir ne sait pas, c'est que l'élue de son cœur est en mission, et qu'elle doit lui faire croire qu'elle est enfin amoureuse de lui...

Noré n'est pas dupe

Le mari de Kamila est très observateur. De son point de vue, il s'est passé quelque chose pendant l'hebdo et c'est la raison pour laquelle elle semble tout à coup très( trop) intéressée par Jordan. Il fait par de ses doutes à son ami, pour lui éviter de souffrir lorsqu'il se rendra compte de la supercherie, mais c'est inutile. Jordan est persuadé de la sincérité de sa belle et soutient mordicus que leur relation est en train d'évoluer. Comment réagira-t-il lors de la révélation ? Il faudra attendre encore quelques jours pour le savoir...