Secret Story 11 : Noré motive son équipe avant la battle de danse entre les deux clans

Noré est un grand compétiteur. Et même quand il doit défier ses colocataires sur de dance floor, il n’hésite pas à donner son maximum ! Mieux encore, il s’autoproclame coach de la chambre du bas et motive ses troupes avant la compétition.

Noré est peut-être un "super emboucaneur", mais est-il un bon danseur ? En tout cas, quand il s’agit de compétition, ça ne rigole pas ! Il s’est donné à fond lors de la battle de danse organisée par la Voix dimanche dernier. Et pour cause, cette compétition avait pour but de départager les deux clans qui se sont formés au sein du Campus des Secrets. D’un côté, la chambre du haut emmenée par Laura alias les Tigers. De l’autre, les Eagles – à savoir la chambre du bas – composés de Noré, Kamila Charlène et Benoît.

En bon chef de clan, Noré réunit Kamila, Charlène et Benoît dans la salle de bains juste avant d'entrer sur la piste. Pour lui, il est hors de question de se laisser abattre par l’élimination de leur allié Jordan lors du dernier prime. Il décide donc de motiver tout le monde en organisant un petit échauffement et en répartissant les rôles sur le dance floor, comme s’il était entraîneur d’un club de football !

Reste à savoir si Laura, Alain, Barbara et Shirley – qui a récemment choisi son camp au sein de la Maison – seront aussi préparés. Mais au vu de la guerre des clans qui anime la Maison depuis quelques jours, nul doute que le match va être redoutable ! Surtout que les Eagles ont l'air plutôt doués. Vous mourrez d’envie de savoir qui a remporté la battle de danse ? Patience, on vous donnera la réponse un peu plus tard dans la journée.

