Secret Story 11 – Noré n'en a pas cru ses yeux !

Fêter son anniversaire dans la Maison des Secrets est toujours un moment spécial. Mais Noré ne s'attendait sûrement pas à ce que ça le soit autant. Il faut dire que Kamila a vu les choses en grand et a tout fait pour que son homme vive une soirée inoubliable. Pour que son mari se rappelle toujours de cet anniversaire, la Marseillaise a d'abord souhaité que ce soit une surprise totale. Mais comment surprendre un candidat dans une Maison remplie d'enquêteurs à l'affût de la moindre bizarrerie ? Pas bête, la jeune femme a alors mis en place une énorme supercherie.



Alors que Noré était au Confessionnal, Kamila en a profité pour réunir tous les Habitants dans le salon afin de leur expliquer sa combine. Kamila veut monter un faux clash entre certains de ses camarades et elle. Enervée, elle claquera alors la porte du salon pour s'isoler dans la chambre et Noré la suivra bien évidemment. Ce sera alors aux Habitants de jouer. Ils devront décorer la Maison des Secrets avec des ballons, des cotillons et installer le gâteau d'anniversaire. Quand Noré et elle feront leur retour dans un salon festif, la surprise sera alors totale pour son mari. Et effectivement, Noré a été totalement surpris ! Car le plan de sa femme s'est déroulé sans fausses notes. Cassandre et Charlène se sont clashées avec Kamila (une dispute plus vraie que nature qui a d'ailleurs failli faire monter Noré dans les tours) avant que cette dernière ne file dans sa chambre. Noré n'en a donc pas cru ses yeux quand il est revenu dans le salon et que ses camarades se sont jetés sur lui pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.



Voilà une soirée que Noré ne risque pas d'oublier...