Secret Story 11 : Noré ne comprend pas pourquoi Kamila s’est sacrifiée pour être nominée à vie

Kamila n’a pas hésité une seule seconde à prendre la place de son mari dans le sas. Jeudi dernier, pendant le prime, le téléphone rouge a retenti. Kamila devait faire un choix cornélien : endosser la nomination de Noré et Charlène ou laisser son époux être nominé à vie aux côtés de la jeune femme. La Marseillaise a immédiatement accepté de remplacer son chéri et sa meilleure amie. Elle se retrouve donc nominée cette semaine avec Jordan, Barbara et Bryan, mais elle affrontera aussi le sas chaque jeudi jusqu’à la fin du jeu.

Face à une telle décision, Noré est resté bouche bée. Il a du mal à réaliser ce que sa femme a fait pour lui. Mais surtout, il se sent coupable puisque c’est lui qui a détaché délibérément la corde qui le reliait à Charlène, ce qui a poussé la Voix à le sanctionner. Quelques jours plus tard, il est toujours abasourdi et a peur de voir sa douce quitter le Campus des Secrets.

"Pourquoi tu as pris ma place ?", demande Noré à Kamila en lui rappelant qu’il lui avait dit de ne pas se sacrifier pour lui avant d’entrer dans l’aventure. "Depuis quand je suis super obéissante ?", rétorque avec humour la belle brune. Pour elle, la question ne se posait pas. "Toutes les femmes amoureuses me comprennent", explique-t-elle en prenant la tournure des choses avec une certaine philosophie. Alors, Kamila sera-t-elle éliminée de Secret Story 11 ? La réponse dans le prime jeudi 19 octobre dès 21 heures sur NT1.

