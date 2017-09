Secret Story 11 : Noré passe à l'attaque et fait une première victime

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Noré est doué ! Le jeune homme doit jouer les entremetteurs et faire croire aux autres habitants que Kamila, sa femme, craque pour Benoît. Malgré sa jalousie, le jeune homme se donne à fond et réussit à totalement berner Bryan.

Where is Bryan ? Bryan is à l'ouest ! Le jeune homme est totalement tombé dans le piège tendu par Noré. Lors de l'Hebdo, la Voix a donné une mission exceptionnelle à Charlène, Kamila, Noré et Benoît. Pour les aider à cacher leur secret – Kamila et Noré sont mariés, Charlène et Benoît en couple -, la Voix leur a proposé de brouiller les pistes. Kamila et Benoît devront faire semblant de tomber amoureux l'un de l'autre. Et pour crédibiliser cette fausse idylle, leurs conjoints doivent jouer les entremetteurs. Ils devront notamment semer le doute dans l'esprits des autres habitants pour qu'ils croient vraiment à cette fausse histoire d'amour. Une mission qui n'a pas ravi Noré, très épris de sa belle Kamila.



Depuis le début de Secret Story 11, même s'il ne peut être avec elle, le Marseillais garde toujours un œil sur sa belle. Grand joueur (et beau joueur), Noré a tout de même décidé de se donner à fond pour réussir sa mission. Et sa première victime est Bryan ! Alors que Kamila, Benoît, Bryan et Noré sont tranquillement assis dans la bibliothèque, Noré profite d'un regard entre ses deux complices pour tendre son piège. Il s'écrit d'abord que c'est flagrant que quelque chose se passe entre Kamila et Benoît. Il interpelle ensuite Bryan pour lui demander s'il n'a pas lui aussi remarqué quelque chose entre eux. Et Bryan mord totalement à l'hameçon. Bien joué Noré !



Si Bryan est tombé dans le panneau, le jeune homme s'apercevra-t-il qu'il se fait complètement mener en bateau par ses camarades ?