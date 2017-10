Secret Story 11 – Noré, piégé par Laura, part très loin

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Noré en est persuadé : Laura a fait une énorme boulette sur son secret, que lui seul a vue ! Une erreur qui va lui être fatale. Certain de tenir une piste, le Marseillais embringue Kamila et Jordan. Ce dont il ne se doute absolument pas, c'est que Laura s'est une nouvelle fois jouée des Habitants.

Enquêtrice hors pair – elle est d'ailleurs la seule dans Secret Story 11 à avoir trouvé un secret -, Laura sait aussi parfaitement protéger son secret à elle. Malgré tous les indices tombé sur la jeune femme, ses camarades sont toujours à mille lieux de découvrir ce que cache la brune incendiaire. Pourtant, tout aurait pu changer cette semaine. Pendant 7 jours, les Habitants se sont en effet unis contre Laura dans une compétition acharnée. Mais malgré de nombreux indices et autant de théories, ils ont fait chou blanc. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont eu une seconde chance lors de l'Hebdo quand ils ont gagné un buzz gratuit. Et là encore ils ont tapé à côté puisqu'ils ont buzzé que Laura était l'ex petite amie d'une célébrité. Les candidats sont donc totalement à l'ouest et surtout ils ne semblent pas prêts de trouver la bonne direction. Mais comme on ne sait jamais, maligne, Laura leur a tout de même tendu un piège pour les embrouiller encore plus.



Après le buzz des candidats, avant de leur révéler qu'ils s'étaient totalement plantés, Laura a glissé une petite phrase a priori insignifiante mais en réalité faite pour semer le doute dans leur esprit. Elle s'est ainsi exclamé : « Ce n'est pas l'intitulé de mon secret ». Une phrase qui n'a pas échappée à Noré. Le Marseillais est totalement tombé dans le panneau ! Persuadé que Laura a fait une grosse erreur, il prend Kamila et Jordan à part pour partager sa trouvaille. Il leur explique que si Laura a, sans le vouloir (enfin c'est ce que lui croit), mentionné le mot intitulé dans sa réponse et n'a pas utilisé l'expression classique « Ce n'est pas mon secret », c'est qu'ils sont forcément sur une piste. Ils n'ont peut-être pas le bon intitulé mais ils ont le bon secret, ou du moins une partie. Laura est l'ex de quelqu'un, dans la maison ou à l'extérieur.



Persuadés d'avoir fait une énorme découverte, Kamila, Jordan et Noré élaborent donc de nouvelles théories. Les trois Eagles s'apercevront-ils de leur erreur ou Laura peut-elle continuer à couler des jours tranquilles dans la Maison des Secrets ?