Secret Story 11 : Qui est Nore, le plombier musclé de Marseille ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Nore est le prochain Habitant à intégrer la Maison des Secrets. Âgé de 29 ans, le jeune homme affiche une musculature à en faire pâlir plus d’un. Rencontre avec un secrétiste qui sent bon le sable chaud…

Méfiez-vous des apparences. Même s’il a l’apparence d’un grand méchant, Nore est un grand gentil ! Du haut de ses 1m88, ce plombier de 29 ans nous vient tout droit de Marseille. Par le passé, le beau gosse a longtemps complexé de son apparence. De ce fait, il peut parfois manquer de confiance en lui. Pour autant, Nore est LE marseillais par excellence.

Drôle, bon vivant, souriant et touchant, le candidat saura jouer de ses charmes pour avancer ses pions dans Secret Story 11. Positif et rayonnant, il jouera sur sa tchatche dans le jeu pour être considéré comme le bon pote de la maison. Un trait de caractère qu’il partagera sûrement avec Jordan. Le Nordiste de cette saison aime rigoler et faire rire son entourage. Il adore faire des blagues et piéger ses proche, tout comme le Marseillais !