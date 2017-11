Secret Story 11 : Noré sur le point de faire tomber le secret de Laura !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir buzzé à de multiples reprises, Noré semble être enfin arrivé à son but. Il se rapproche dangereusement du secret de Laura. MYTF1 vous en dit plus.

Noré veut à tout prix faire tomber un secret. Le candidat est plus motivé que jamais pour démasquer l'un de ses colocataires. Et Noré a décidé s’attaquer, une nouvelle fois, au secret de Laura… Après avoir reçu un nouvel indice sur le secret de la jeune femme quelques minutes après le dernier prime, le marseillais commence à y voir plus clair. Pas un instant à perdre : Le mari de Kamila fonce vers le confessionnel et fasse retentir l'alarme des secrets.





Très fier, Noré actionne le buzz. Il est alors questionné par la voix et doit s’expliquer : "Je pense avoir trouvé le secret de Laura", lâche le marseillais, et d'ajouter : "Selon moi, Laura a été séparée de quelqu'un dès le début de l’aventure et a été choisie pour intégrer le jeu". Quelques minutes plus tard lorsqu’il sort du confessionnal, l’étudiant va encore plus loin dans ses propos en révélant à Kamila qu’il pense que Laura est en fait liée à Marie. Et que cette dernière est sa meilleure amie. Noré ne se rend pas compte mais il a trouvé l’intitulé exact du secret de Laura. Alors va-t-il confirmer son buzz ? Reste maintenant à Laura de le convaincre... Affaire à suivre !