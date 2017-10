Secret Story 11 : Noré provoque le clash entre Barbara et Shirley !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Noré est plus déterminé que jamais. En effet, il est prêt à tout pour semer la zizanie au sein du Campus des secrets. Mission réussie !

Noré et Kamila sont de vrais stratèges. Cette semaine, ils ont reçu une mission de la Voix. Les amoureux doivent créer un clash par jour au sein de la Maison sans se faire démasquer. En jeu : 10 000 euros à se partager. En ce mardi soir, ils ont décidé de prendre pour cible Barbara et Shirley. Deux cibles plutôt faciles puisque les deux jeunes femmes ne s’apprécient pas dans la Maison. En effet, depuis son entrée dans le jeu, Shirley n’a pas caché son animosité pour Barbara.





Pour mener à bien sa mission, Noré discute alors avec Shirley et tâche de la faire parler de Barbara. Puis il s'empresse d'aller rapporter à la principale intéressée que Shirley la considère comme "une dinde". Mais il ne s’arrête pas là. Il dit également à Barbara que Shirley dévoile des indices sur son secret : "Il y a une personne ici, elle te prend pour une dinde". Excédée, Barbara est hors d’elle et décide de parler à Shirley. Un clash énorme éclate alors entre les deux blondes… De leurs côtés, Noré et Kamila sont satisfaits. La mission se passe à merveille… C’est le cas de le dire !





Découvrez le clash entre Barbara et Shirley :