Secret Story 11 : Noré, rancunier, critique Charlène !

Cela n'a échappé à personne, lors de l'Hebdo du jeudi 12 octobre, Kamila a choisi d'épargner Noré d'une nomination à vie. En se détachant volontairement de Charlène au cours de la semaine des binômes, il avait en effet été sanctionné par La Voix, entraînant la jolie blonde dans sa chute. Mais ne voulant vivre le stress d'un potentiel départ chaque jeudi, Kamila a pris une énorme décision : se nominer à vie à la place de Noré et ipso facto de Charlène. Quand elle aime, elle ne le fait pas à moitié.

Ce choix trotte toujours dans l'esprit de Noré. D'ailleurs, pour lui, Charlène n'est pas étrangère à la situation actuelle. Si Kamila est dans cette position, elle n'y est pas pour rien. Sous la Pergola, avec Cassandre et son épouse, il revient sur ce qu'il l'a poussé à se séparer de sa coéquipière. Par son comportement et ses propos déplacés, la petite amie de Benoît aurait fait exprès de mettre à bout Noré afin d'éviter le SAS. Mais nomination à vie ou non, Charlène aurait tout de même été nominée.

Ce que le plombier à l'accent chantant ne sait pas, c'est que Charlène, de la Tour de Contrôle, entend toutes les accusations qu'il lui allègue. Et vu la réaction de cette dernière, les propos de Noré ne semblent pas du tout correspondre à son souvenir. « Quoi ?! » soufflera-t-elle, exaspérée. À son retour dans la Maison des Secrets, Charlène réglera-t-elle ses comptes avec Noré ? À quoi joue-t-il ?

