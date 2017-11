Secret Story 11 : Noré, rancunier, fait tout pour nominer Laura et Alain

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Sarah (Secret Story 10) et Vivian (Secret Story 8) disposent chacun d'une carte « Maître des dominations » qu'ils devront remettre à l'Habitant de leur choix. Tout au long de la semaine, ils les testeront afin de savoir à qui ils comptent confier ce fameux pourvoir. Si Noré possédait ces cartes, il n'hésiterait pas à mettre Alain et Laura dans le SAS.

Œil pour œil, dent pour dent. Noré n'a jamais caché son tempérament joueur. Stratège jusqu'au bout des doigts, il se voyait déjà en haut de l'affiche avec ses coéquipiers de la chambre du bas : les Eagles. Mais depuis que Jordan a quitté l'aventure suite à un retournement de situation provoqué par Laura (la semaine dernière, elle a effectivement échangé la nomination d'Alain par celle de Jordan grâce à la carte SWITCH qu'elle a remportée), le jeu a plus que jamais pris une nouvelle tournure, fragilisant considérablement les Eagles.

Depuis cet affront, Noré a bien l'intention de se venger. Il piste le secret de Laura et a même été buzzer à deux reprises cette semaine. Si le premier buzz était à côté de la plaque, le deuxième s'avère plus concluant. Le Marseillais a en effet émis l'hypothèse que Laura s'est séparée de quelqu'un pour pouvoir intégrer le Campus des Secrets. La confrontation entre les deux candidats ne saurait tarder. Comment Laura va-t-elle faire pour se sortir de cette panade ? Réponse très bientôt !

En attendant, s'il a trouvé une bonne partie du secret de Laura, bien qu'il ne sache toujours pas si son buzz est correct, Noré espère également l'envoyer dans le SAS ce jeudi. En effet, sous la Pergola avec Vivian, il affirme n'avoir aucun scrupule à nominer Laura et Alain dans l'éventualité où sa femme et lui recevaient les cartes nominations dont disposent les deux ex candidats. Un pouvoir considérable que Sarah et Vivian doivent remettre à deux Habitants. Mais lesquels ?

