Secret Story 11 : Noré s’emporte et se fait nominer à vie avec Charlène

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Il s’est produit un événement inédit dans la Quotidienne du 10 octobre. Noré et Charlène, qui étaient reliés avec une corde, ont brisé leur lien et sont ainsi nominés cette semaine. Ils seront aussi dans le sas, à vie.

Noré a commis l’irréparable. Pour la semaine des duos, chaque candidat est relié (au sens propre comme au sens figuré) à un autre habitant. En effet, la Voix a formé des binômes, qui sont attachés par une corde et dont le destin dans le jeu est également relié pendant sept jours. Ainsi, si l’un des membres d’un duo est nominé, l’autre l’est aussi. Mais surtout, si la corde est rompue, le binôme est nominé… à vie.

Pour pimenter un peu le tout, Bryan – qui officie dans la Tour de Contrôle depuis son faux départ du jeu jeudi soir – a décidé de resserrer encore plus les liens entre Barbara et Benoît mais aussi entre Charlène et Noré. Ces derniers sont donc attachés par un simple mousqueton. Si le premier binôme se rapproche plus que jamais, le deuxième est au bord de la crise de nerfs. Charlène a beaucoup de mal à supporter le comportement de son petit-ami Benoît face à sa rivale tandis que Noré aurait aimé pouvoir retrouver sa femme Kamila suite à la révélation de leur secret commun.

Les deux duos doivent restés collés pendant 24 heures. Pour Noré, c’est beaucoup trop long. Le Marseillais s’emporte et détache son mousqueton. Il est donc nominé d’office et entraîne Charlène dans sa chute. La jeune femme n’avait pas vraiment besoin de ça en ce moment. En réalité, il n’y a pas de nominations cette semaine. Le candidat éliminé par le public sera envoyé dans la Tour de Contrôle à la place de Bryan, qui a réintégré le Campus des Secrets. Et de nouveaux candidats vont faire leur apparition très prochainement… Pour autant, Noré et Charlène sont nominés cettesemaine prochaine et les suivantes jusqu’à la fin du jeu. À moins que la Voix ne change d’avis d'ici-là.