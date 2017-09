Secret Story 11 : Noré tente de raisonner Kamila

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Quand on cherche Kamila, apparemment on la trouve. Et Laura en a fait les frais. Lassée que Kamila fasse un énième commentaire sur son physique, Laura n'a pas hésité à la prendre à parti. Sauf que la Marseillaise n'est pas du genre à rester là à ne rien dire alors qu'on lui crie dessus. Elle a immédiatement répliqué et le ton est (bien) monté. Une brouille qui n'est toujours pas passée. Si Laura et Kamila étaient jusqu'ici très proches, elles ne se parlent désormais plus. Pire, ce clash monumental a fait une victime collatérale : Noré, qui s'est retrouvé coincé entre les deux jeunes femmes. Pendant la dispute, le Marseillais a pris la défense de sa femme. Toutefois, une fois la tension retombée, il est allé voir Laura. Censé être plus proche de Laura que de Kamila, il ne voulait en effet pas éveiller les soupçons.



Mais Kamila n'a pas apprécié de voir son homme se rendre au chevet de son adversaire. Et elle lui a bien fait comprendre ! Les deux amoureux au caractère chaud bouillant étaient donc en froid. Mais bien trop in love, le couple n'a pas pu rester fâché très longtemps. Kamila et Noré se sont retrouvés tard le soir dans la salle de bains pour leur traditionnel rendez-vous nocturne et ils en ont profité pour se réconcilier. Noré a tout de même profité de l'occasion pour recadrer Kamila, un peu trop fougueuse à son goût. Le jeune homme a conseillé à sa femme de ne pas rentrer dans le jeu de Laura car elle se met ainsi à sa hauteur. Alors qu'elle vaut tellement mieux qu'elle… Et alors que Kamila a décidé de bouder complètement Laura, son mari préférerait qu'elles recommencent à se parler.

Noré va-t-il réussir à tempérer Kamila ?