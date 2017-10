Secret Story 11 : Nouveau clash entre Barbara et Jordan

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Jordan. Il suffit d'un désaccord sur un indice qu'il faut ou non partager avec le reste des Habitants pour que le ton monte entre les deux camarades...

Décidément, la relation entre Barbara et Jordan, c'est un peu les montagnes russes. Un jour ça va et l'autre pas du tout. Depuis quelques semaines, les deux anciens camarades et complices oscillent entre gros clashs, véritables déceptions et réconciliations éphémères. A la veille du prime, le ton est de nouveau monté entre eux.



Lors de la mission « Sexy Bus Wash », Barbara a fait équipe avec Jordan et Benjamin. Leur prestation très sexy a ravi la Voix et les Habitants, ce qui leur a permis de remporter l'épreuve et un indice sur le secret de Shirley. Lors de la livraison de l'indice qui n'est autre que la chanson d'Edith Piaf, Mon Manège à moi, Barbara a décidé de convier son amie Laura à l'écoute sans que Benjamin ou Jordan n'y trouve rien à redire.



Plus tard dans la soirée, Barbara, Benjamin et Jordan entreprennent d'aller interroger Shirley pour tenter de découvrir son secret, à partir des deux indices qu'ils ont déjà sur elle. Mais comme à son habitude, Barbara décide de convier Laura à cette petite entrevue. Ce qui n'est pas vraiment du goût de Jordan. Ce dernier ne comprend pas que Barbara puisse ainsi partager son indice avec Laura alors que lui a interdiction pour le moment d'en parler avec Noré, Kamila et Bryan.



Laura qui ne veut pas être une source de discorde s'éclipse. Mais visiblement excédé, Jordan préfère également quitter le groupe, non sans avoir exprimé le fond de sa pensée. Jordan se montre alors très véhément avec Barbara et ne tarde pas à monter dans les tours. Les insultes fusent et le lien semble de nouveau rompu entre les deux Habitants.