Secret Story 11 : Avec son nouveau look, Vincent Queijo (SS7) ressemble à une star ! Découvrez laquelle ...

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, mardi 17 octobre, Vincent Queijo, l’un des candidats emblématiques de la saison 7, était l’invité du Débrief de Secret Story 11 sur NT1. Récemment séparé de Sarah Lopez, la brune piquante de Secret Story 10, "Le Barbara au masculin" comme le prénomme Christophe Beaugrand, affiche aujourd’hui un nouveau look pour une nouvelle vie.

Chevelure rasée de près couleur blonde platine et barbe brune, l’ancien brun ténébreux semble avoir copié le look d’une star de la musique en France. Vous voyez de qui il s’agit ? On vous met sur la piste ! Il est blond, barbu, a investi l’un des fauteuils des coachs de The Voice durant deux saisons et chante du Claude François … Vous avez trouvé ? Oui, il s’agit bien de Matt Pokora ! Et ce n’est pas à nous que revient la comparaison mais à Christophe Beaugrand qui a souligné "un look à la M Pokora". Loin d’être agacé, l’ancien habitant de la Maison des Secrets a même remercié l’animateur par un "C’est gentil merci !".

Avec ce nouveau look, Vincent Queijo pourrait bien ne pas rester célibataire très longtemps. D’ailleurs, le beauu gosse a fait savoir, toujours sur le plateau du Débrief hier soir, qu’il pourrait bien croquerBarbara s’il était dans la Maison des Secrets. Décidément, la jeune femme continue de séduire la gente masculine.