Secret Story 11 : Nouveau record pour la jumelle Anaïs !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Plus rien n'arrête Anaïs Quadratus. La jeune femme, révélée dans la saison 10 de Secret Story, vient de battre un record. Aujourd'hui, la jolie blonde compte 300 000 abonnés sur son compte Instagram. "Nous écrivons un livre tout seul mais le succès viens grâce à ceux qu'ils le lisent... Alors effectivement mon histoire n'est pas finie ce n'est que le début mais je sais d'avance que vous êtes 300k à me suivre. Merci car c'est grâce à vous qui nous suivez à chaque instant de nos vies, comme une famille vous nous soutenez et comme des amies vous nous encouragez ! Merci à notre team qui grandit chaque jour, vous êtes les plus fous mais on vous aime. Merci à vous tous, les inconnus qui prennent le temps de liker mes photos... Moi la marseillaise sortie d'un buisson aujourd'hui je peux le dire j'ai 300 000 milles amis".



Ce message, la sœur de Manon le dédie à ses fans, très nombreux à la suivre avant Secret Story, mais aussi après l'aventure. Une fois sortie de la Maison des Secrets, la jeune femme a lancé sa page YouTube avec sa sœur. Intitulée Manais World, la page est truffée de vidéos des adorables jumelles. Coups de cœur, tendance, lifestyle, tous les sujets sont abordés de manière décomplexée avec un humour à la marseillaise qu'elles ont montré dans le jeu de télé-réalité.

Dernièrement, les "twins" avaient posté une vidéo dans laquelle elles expliquaient le harcèlement scolaire dont elles ont été victimes pendant plusieurs années. Une façon pour elles de mettre un mot sur les maux de leur adolescence. Aujourd'hui, cette histoire ne reste qu'un sombre souvenir pour les deux têtes blondes.