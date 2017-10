Secret Story 11 : Des nouveaux mal-aimés, Charlène en perdition… le résumé de la journée du dimanche 15 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

L'arrivée des nouveaux a relancé les stratégies et les enquêtes sur les différents secrets des Habitants. Mais s'ils prennent part à ces nouvelles recherches, Cassandre et Benjamin continuent de susciter la méfiance de leurs camarades. Pendant ce temps, Charlène désespère de voir Benoît seulement à travers un écran… Retour sur les temps forts du dimanche 15 octobre.

Chaque jour passé dans la Maison des Secrets réserve son lot d'évènements et de surprises. Et ce dimanche 15 octobre ne fait pas exception à la règle. Tandis que, depuis l'arrivée des nouveaux, les enquêtes concernant les secrets des Habitants ont repris de plus bel, Barbara désespère d'être toujours attachée à Benoît. Charlène, quant à elle, observe toujours son chéri de loin. Revue de détails des temps forts de la journée du dimanche 15 octobre.



Enquêtes et stratégies à gogo



L'entrée de Cassandre et de Benjamin, les deux nouveaux Habitants, a visiblement relancé les enquêtes et les stratégies au sein de la Maison. Les Habitants profitent du statut de Gardiens des Secrets des nouveaux pour tenter d'échafauder de nouvelles stratégies. Ainsi Laura complote avec Cassandre pour faire croire aux autres qu'elles ont un lien. Ce qui semble porter ses fruits puisque Kamila et Noré ont l'air d'avoir mordu à l'hameçon. Les deux nouveaux de leur côté, ont également mis en place leur propre piège : instiller dans la tête des Habitants qu'ils se connaissaient avant d'intégrer la Maison.



Une intégration difficile

Si Benjamin et Cassandre prennent peu à peu leurs marques dans la Maison, ils sont encore loin d'être intégrés aux autres Habitants. Même si à ce petit jeu, la jolie Cannoise semble avoir une bonne longueur d'avance sur le beau coach sportif. Mais pour Noré, Kamila et Bryan, les deux nouveaux restent des intrus qu'ils n'ont pas du tout envie d'intégrer à leur « cocon familial ». Le jeune millionnaire avoue même : « Je ne les aime pas ! »

