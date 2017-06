Secret Story 11 : Les nuits difficiles d’Alexia Mori depuis son accouchement

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après avoir fait vivre au jour le jour sa grossesse sur Instagram, Alexia Mori partage désormais avec ses fans son quotidien de jeune maman. Sur son petit nuage depuis la naissance de son premier enfant, elle publie régulièrement de tendres clichés de sa petite Louise si craquante. Ne cachant rien à ses fans, elle a également dévoilé un avant/après, montrant sa transformation physique depuis l’accouchement, et s’est confiée sur ses nuits mouvementées depuis l’arrivée du bébé.

En légende d’un cliché la montrant assise sur son canapé, la petite Louise dormant tranquillement sur son ventre, la jeune femme découverte dans Secret Story 7 a écrit : "Tout le monde est très fatigué ici ! On dirait un fantôme". "Les nuits sont tellement difficiles ici... Encore une nuit vraiment dure... Je me demande si elle a vraiment pas inversé le jour et la nuit !!" a-t-elle ajouté en légende d’un deuxième cliché montrant le duo mère/fille en terrasse d’un restaurant. "Elle nous fait de bonne sieste et la nuit c'est presque si elle se réveille toutes les 1h / 1h30 ! 2h parfois... Je me vois lui donner le biberon avec un œil fermé et l'autre qui force pour rester ouvert", poursuit-elle.

Si Alexia Mori évoque le manque de sommeil dans ce message, elle fait également une belle déclaration à sa petite fille qui a bouleversé sa vie. "J'ai envie que mon bébé reste un minuscule bébé et à la fois, j'ai envie qu'elle grandisse un peu pour avoir à moins m'inquiéter... Trop de sentiments en même temps. L'amour en tout cas est le plus fort, c'est pour cela que ça nous fait si mal de les voir pleurer… Mon petit cœur, je t'aime tellement", écrit-elle.