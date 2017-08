Secret Story 11 : On a visité le Campus, entre énigmes et premiers secrets...

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant le lancement de Secret Story 11. Pour cette nouvelle saison, la Maison s’est transformée en Campus des secrets. Les Habitants, qui sont à l’isolement depuis plusieurs jours maintenant, risquent d’être surpris en découvrant leur nouveau lieu de vie. Ambiance vintage et « sportive » au rendez-vous. Des maillots et des fanions d’aigle et tigre trônent dans la salle de bain. La décoration est colorée et nous rappelle les vestiaires des Campus américains. Du gazon a été installé au sol. Un vélo, des balles de tennis et un panier de basket ont fait leur apparition dans cette pièce, où les candidats n’hésiteront pas à échanger quelques confidences.



Plus que jamais, des indices sur les secrets et des énigmes ont été distillés aux quatre coins de la Maison. Dans le salon et la cuisine, une multitude de lettres ont été peints sur le sol et sur les murs : G, A, R, D, L, S. Que faut-il penser également du chiffre 1984 sur le mur ou encore du chiffre 2 ? Seule certitude, le numéro 11 que l’on retrouve aux quatre coins du Campus représente quant à lui la onzième saison de Secret Story.



Que dire également de la cible de tir à l’arc accrochée au mur, de la paire de ciseaux, de la raquette de ping pong, des quilles de bowling, d’un gant de boxe ou encore du grand surligneur dans le salon ? Que penser lorsque l’on aperçoit un lama en peluche qui pendouille sur un mur ou de la présence d’un téléphone noir, d’un téléphone blanc, en plus d’un téléphone rouge ? Cette nouvelle Maison est remplie de mystères.



Une Joconde customisée

Quant au jardin, il a, lui aussi, été totalement repensé. Si l’on retrouve avec plaisir une piscine chauffée et un jacuzzi, on peut également apercevoir une douche extérieure. La supérette a fait son grand retour. Côté décoration, un énorme ghetto blaster est accroché sous la pergola. Il pourrait avoir un rôle central puisque la Voix pourra parler aux Habitants par son intermédiaire. Puisqu’il y a toujours des mystères dans Secret Story, on peut découvrir un certain nombre de marques au sol. A quoi pourront-elles servir ? Pour le savoir, il faudra attendre encore un peu…



Autant d’énigmes que les candidats tenteront de décrypter tout au long de cette saison sous l’œil de la Joconde qui a été customisée sous toutes les formes cette année. Sur la porte d’entrée, cette dernière a été totalement rajeunie. Elle a revêtu le costume de cheerleaders, mange du chewing gum et est même devenue blonde ! Dans le salon, elle est maquillée avec du fard à paupières. Dans le jardin, en revanche, elle a pris des épaules ! Elle conduit un mystérieux Bus des secrets (qui devrait avoir un rôle important dans l’aventure, oui mais lequel ?) et porte une chemise.



Pas de doute, la chasse aux secrets ne devrait pas tarder à commencer. En attendant l’entrée des candidats dans le Campus, vous pouvez retrouver de nouveaux indices sur MYTF1 et les réseaux sociaux officiels de Secret Story.



