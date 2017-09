Secret Story 11 : opération couple pour Julie et Charles

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

La semaine s'annonce cruciale pour Julie, Charles et Jordan. La Voix a en effet donné aux trois candidats une mission exceptionnelle : ils sont les voisins. Des taupes qui vont pouvoir intégrer une tour de contrôle située dans la petite maison d'où ils pourront observer leurs camarades. Une situation a priori très enviable ! Sauf que, dans Secret Story, il faut toujours se méfier des apparences. Et ce pouvoir a une contrepartie. La Voix a ainsi annoncé aux habitants qu'ils avaient des voisins dans la maison mitoyenne, en fait inoccupée. Et là est le piège pour Julie, Charles et Jordan. Si les autres candidats devinent que leurs voisins n'existent pas, ils seront tous les trois nominés. En revanche, si les habitants ne démasquent jamais la supercherie, ils seront immunisés et ce sont leurs camarades qui seront nominés.



Julie, Charles et Jordan sont donc prêts à tout pour protéger leur mission secrète. Mais comment se réunir pour mener leur mission à bien sans que leurs camarades ne trouvent leurs petites réunions à trois suspicieuses ? Justement, Julie a une idée ! Il faut amener les candidats à s'intéresser davantage aux secrets pour leur faire oublier la maison. Julie explique ainsi à Jordan qu'il faut qu'ils fassent croire que Charles et elle sont en fait un couple et que c'est leur secret. Et pour que leur faux couple soit plus crédible, le Nordiste devra les aider en semant le doute dans l'esprit de leurs camarades.



La stratégie de Julie va-t-elle réussir à détourner l'attention des autres habitants ?