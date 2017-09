Secret Story 11 : la panthère Tanya prise au piège ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Tanya a beaucoup intrigué les Habitants au moment de leur entrée dans la Maison des Secrets. Mais entre sa personnalité unique qui la rend difficile à cerner et les nombreux indices tombés sur d'autres candidats de Secret Story 11, ses camarades se sont finalement rapidement désintéressés de son secret. Là voilà pourtant de nouveau au centre de toutes les questions. Car lors de l'Hebdo de jeudi, Tanya a fait un choix qui l'a mise grandement en danger. Pendant ce prime des sacrifices, la Voix a donné un dilemme à la panthère de la Maison : accepter d'être au service de Barbara pendant 48 heures ou dévoiler un indice capital sur son secret. Très fière, Tanya a refusé d'obéir aux ordres de sa rivale dans le jeu, se mettant par là même à la merci des autres Habitants.



Les Habitants ont enfin découvert l'indice de Tanya et il les a beaucoup inspirés. L'indice étant un appareil photo, ils ont été nombreux à développer la théorie selon laquelle la panthère a été mannequin. Un appareil photo, c'est forcément dire qu'elle a posé pour des photos, non ? D'ailleurs, Benoît se remémore ce jour où Tanya s'est énervée parce qu'il lui a demandé si elle avait déjà fait des photos. Charlène et Barbara taquinent ensuite la candidate sur le fait qu'elle est la star de la maison. Peut-être est-elle même une ancienne égérie? Mise sur le gril par Kamila, Charlène, Barbara, Jordan et Benoît, Tanya se défend comme elle peut et tente d'embrouiller ses camarades. Certains partent alors sur de nouvelles pistes, un tantinet farfelues il faut bien le dire.



Le secret de Tanya est-il en danger ?