Secret Story 11 : Petit flirt entre Laura et Alain

Par ZY

Depuis leur mission « ex », Alain et Laura sont devenus inséparables. Les deux Habitants, qui se sont découverts des atomes crochus, passent désormais beaucoup de temps ensemble, au point de commencer un peu à flirter…

Pourtant, ce n'était pas vraiment gagné entre les deux habitants à forte tête ! Lors des deux premières semaines de cette 11e édition de Secret Story, Laura et Alain ont multiplié les clashs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas montrés très tendres l'un envers l'autre. Quand il fustigeait ses opérations de chirurgie esthétique et ses lèvres en forme de "zodiac", elle pointait du doigt sa petite taille et ses dents blanches refaites.



Mais leur mission « ex » semble avoir changé la donne entre les deux Habitants. Alors qu'ils ont dû jouer les anciens amants pour tenter de faire buzzer leurs camarades, ils se sont irrémédiablement rapprochés. Ils ont ainsi appris à se connaître et se sont trouvés finalement de nombreux points communs. Ils semblent même se faire confiance, ce qui n'était pas vraiment gagné au départ…



La preuve : Alain n'hésite pas à lui confier ses cheveux. Laura en profite alors pour jouer à la poupée avec son camarade. Entre rires et véritable moment de complicité, les deux Habitants semblent se rapprocher irrémédiablement comme des aimants. Alain et Laura pourraient-ils développer des sentiments l'un envers l'autre ? Pourraient-ils tomber amoureux ?