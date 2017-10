Secret Story 11 : les petites indiscrétions du Campus des Secrets

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Quand ils ne cherchent pas des secrets, qu'ils n'ont pas de missions et qu'ils ne se prennent pas la tête, les camarades de Secret Story profitent pour relâcher la pression. Dans la vidéo que vous pouvez visionner ci-dessous, les moments les plus drôles et "WTF" ont été compilés. Et, c'est du lourd. Entre les cascades ratées des garçons jouant à "saut de moutons", le relooking beauté de Kamila sur Noré, Bryan, Jordan et Benoit, les pets incontrôlés, le programme est plutôt chargé !

L'occasion de découvrir que Bryan est aussi un inconditionnel des mots remaniés à sa sauce, tel que 'hypocrisie" revisité en "hypocristisme". Cette semaine, le jeune homme a eu une semaine forte en émotion, et cela lui a joué tellement de tours, qu'il en a perdu aussi bien son latin que son grec ancien. De son côté, Kamila a continué à profiter en cachette de son Noré avant que leur secret soit découvert... et quand ils sont ensemble, ils ne font rien que des bêtises ! Des bêtises, les garçons en font beaucoup, notamment quand la lumière est éteinte. On découvre que les Habitants sont aussi très friands des karaokés "variété française"... et ils maîtrisent les titres du répertoire de Michel Sardou. Jugez par vous-même :