Secret Story 11 – Piégées par Charlène, Barbara et Laura en ont-elles trop dit ?

Le Campus des Secrets accueille cette année des Etudiants peu inspirés. Malgré les enquêtes et les indices tombés, après bientôt deux mois d'aventure, seul un secret a été découvert au cours de cette onzième saison de Secret Story 11. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer ! Des buzz, il y en a eu - même beaucoup! - mais toujours à côté. On ne compte ainsi plus les intitulés farfelus. Et dans les mauvais élèves de la saison, Kamila mérite probablement le tableau d'honneur. Disons que la Marseillaise n'est pas forcément l'enquêtrice du siècle. C'est elle qui s'était fait piéger par Laura et Alain et avait buzzé que les candidats étaient des ex. Mais ça ne lui a pas vraiment servi de leçon. Depuis, la jolie brune continue de se faire mener en bateau par Laura. Oublié Alain ! Kamila est désormais persuadée que Laura est liée à Barbara. La jeune femme pense que ses deux camarades sont des ex ou qu'elles ont partagé le même ex (qui pourrait être Benjamin).



Pour prouver sa théorie, Kamila ne perd pas une occasion de questionner ses deux suspectes. Et ses talents d'enquêtrice en carton font beaucoup rire Laura et Barbara. Les deux jeunes femmes se retrouvent ainsi dans la chambre du haut pour se moquer gentiment de la candidate. Que Kamila soit ainsi à l'ouest et ne s'en rende pas compte les fait beaucoup rire. Mais ce dont Laura et Barbara ne se doutent pas, c'est que Charlène est cachée dans la chambre et écoute tout. Dans le Campus des Secrets, tous les moyens sont bons pour récolter des informations. Même espionner ses camarades. Et Charlène profite de son petit format pour se dissimuler dans les endroits les plus inattendus de la Maison. Cette fois, la blonde était cachée derrière des valises. Et non seulement elle a entendu Laura et Barbara se moquer de Kamila mais elle sait désormais que les deux jeunes femmes ne sont absolument pas liées.



Un information qui pourrait tout changer...