Secret Story 11 : Piques, larmes et réconciliation… Le résumé du jeudi 21 septembre

Une Soirée des Nominés mouvementée, des critiques à la volée, des larmes de tristesse et une réconciliation féline… Trop d'émotions ce jeudi 21 septembre au sein de la Maison des Secrets. Une petite rétrospective s'impose, n'est-ce pas ?

Les critiques à tout-va



Comme vous le savez, Julie et Tanya sont les deux premières filles nominées de Secret Story 11. Dans quelques heures, l'une d'entre elles quittera définitivement la Maison des Secrets, abandonnant donc ses alliés des premiers jours. Ces mêmes alliés qui, le temps d'une soirée, ont pu vanter les mérites de leur poupée préférée. Malheureusement, la Poupée Mimosa (Julie) ne fait pas mouche du côté d'Alain et Noré qui n'hésitent pas à l'asséner de reproches plus vexants les uns que les autres.



Julie craque



Enough is enough... Pourquoi tant de haine ? Julie ne comprend guère l'acharnement dont elle a fait l'objet au cours de la Soirée des Nominés. Ne supportant plus les piques de ses camarades – qui n'en sont donc pas –, Julie quitte le salon les larmes aux yeux. Sous la Pergola, elle craque comme jamais. Il ne fait nul doute qu'elle se souviendra de cette potentielle dernière soirée. Pas cool !



Tanya câline



« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » La mission rupture que La Voix a confiée à Tanya et Alain suit son cours. Mais il semblerait que la fiction ait dépassé la réalité. En effet, la Panthère n'y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu'il s'agit de descendre son supposé bien-aimé. Elle joue à merveille la femme bafouée à tel point qu'Alain, lui aussi, pense qu'il y a une part de vérité dans ses propos. Tanya lui reprochait-elle quelque chose ? Pour en avoir le cœur net, Alain décide de la confronter pour lui rappeler que tout n'est que comédie. Tanya est rassurée, elle ronronne à nouveau et câline alors son lionceau.



