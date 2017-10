Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après l'élection de Mister Secret la semaine dernière, c'est au tour des filles de défiler devant leurs camarades masculins. Place donc à la très attendue élection de Miss Secret 2017 ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est chaud !

Si le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, les filles de la Maison des Secrets se chargent de réchauffer l'atmosphère. Le mercure grimpe d'un cran pour l'élection de Miss Secret 2017 ! Après l'élection de Mister Secret la semaine dernière avec notamment un défilé en maillots de bain et une douche des plus sexy, c'est au tour des filles de montrer tout leur potentiel… Alors qui de Tanya, Kamila, Laura, Barbara ou Charlène succédera à Jordan qui a remporté le titre tant convoité chez les garçons ?



Tout comme pour leurs camarades masculins, les filles défilent à deux reprises devant le jury composé des garçons du Campus des Secrets. Tout d'abord, elles se mettent sur leur 31, revêtent leurs plus beaux atours, chaussent les talons aiguilles et s'avancent d'une démarche chaloupée sur le tapis rouge. Regards aguicheurs, port de tête altier, toutes en mettent plein la vue aux garçons.



Mais c'est lors du défilé en maillots de bain que ces derniers finissent de succomber au charme de leurs camarades féminines. Si les garçons sont passés par la case « douche sexy », les filles, elles, ont fait un petit tour dans le jacuzzi, donnant alors lieu à des sorties de l'eau torrides… Chacune des filles a sa technique pour tenter de séduire, voire de corrompre le jury. Ainsi Kamila n'a pas hésité à déposer un doux baiser sur la joue de Benoît. Mais à ce petit jeu, Barbara a décidément une longueur d'avance sur ses camarades. En plus d'un baiser langoureux avec Jordan, la jolie blonde est allée jusqu'à tomber le haut. Mais cela suffira-t-il à convaincre le jury de l'élire Miss Secret 2017 ? Rien n'est moins sûr...



>>> Découvrez ci-dessus le premier défilé des filles et dans la vidéo ci-dessous, le défilé en maillots de bain :