Secret Story 11 : En plein déni, Benoît ne regrette rien !

Par ZY

L'Hebdo de ce jeudi 19 octobre a été riche en rebondissements et intense en terme d'émotions pour Benoît. Ce dernier a d'abord dû affronter les foudres de Charlène qui avait de nombreux comptes à régler avec son cher et tendre. Et la gentille Charlène, qui, habituellement est quelqu'un de posé et calme, a dévoilé une autre facette de sa personnalité en laissant éclater sa colère de femme blessée et trahie.



Maintenant que sa compagne est définitivement de retour dans la Maison des Secrets, Benoît se dit soulagé et ravi. Mais il tient tout de même à faire le point avec Shirley qui a passé une bonne partie de la semaine avec Charlène dans la Maison des Nouveaux avec un accès privilégié à la Tour de Contrôle.



Sans doute conscient d'avoir été observé toute cette semaine, Benoît cherche sans doute à être rassuré et à justifier ses actes auprès de la nouvelle Habitante. Il tient donc à rappeler à la jeune femme que ses pleurs et sa détresse au départ de sa compagne, n'étaient absolument pas feints. Cependant, le jeune homme continue de camper sur ses positions : il ne regrette absolument rien ! La seule erreur qu'il veut bien concéder concerne les trois premiers jours de l'aventure durant lesquels il s'est rapproché de Barbara au lieu de se concentrer sur sa mission avec Kamila.



Mais quand Shirley évoque l'histoire de la douche et la main aux fesses qu'il a mise à Barbara, ce dernier semble soudain atteint d'amnésie. Il jure ne pas se souvenir de ces épisodes. Et quant à la "fessée", il demande même à Shirley si elle ne l'a pas confondu avec Bryan...